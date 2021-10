Photo : YONHAP News

La pluie est tombée par endroits, ce jeudi, dans les régions intérieures du pays, avant de se déplacer dans la soirée vers la côte nord-est.Dans la moitié nord du territoire, l'air reste plutôt frais avec 19°C à Gangneung, 20°C à Daejeon et 21°C à Séoul. A l'inverse, dans le sud, le soleil est au rendez-vous et le mercure plus élevé avec 26°C à Busan et 27°C à Yeosu.