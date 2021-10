Washington tient le régime au pouvoir responsable de la crise humanitaire en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis se sont dits toujours prêts à soutenir les efforts de la communauté internationale pour aider la population nord-coréenne, quand bien même le régime est largement responsable de sa situation déplorable.Le porte-parole du département d’Etat américain a tenu ces propos alors qu’il était interrogé, hier lors d’un point de presse, sur l’aide humanitaire en Corée du Nord. Ned Price a estimé qu’il faudrait déployer tous les efforts possibles pour soulager les souffrances des habitants, même dans le cas où l’on est en désaccord avec le pouvoir en place. Et d’ajouter que son pays continuera à soutenir les initiatives internationales visant à apporter une aide humanitaire aux nord-Coréens.Selon l’officiel américain, il est toutefois important de souligner que la plus grande responsabilité revient au régime de Kim Jong-un en ce que celui-ci ne cesse d’exploiter sa propre population, de bafouer les droits de l’Homme et de détourner des fonds importants pour développer des armes de destruction massive illégales et le programme de missiles balistiques.Price a aussi fait savoir que les Etats-Unis étaient impliqués dans les efforts pour alléger la souffrance des nord-Coréens. D’après lui, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité de l’Onu mis en place par la résolution 1718 (2006) tâche de faire entériner au plus vite les demandes déposées par toutes les organisations du monde qui souhaitent apporter une aide humanitaire au royaume ermite.Pour rappel, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’Homme en Corée du Nord, Tomas Ojea Quintana, a souligné, la veille, la nécessité d’assouplir les sanctions onusiennes pour aider les habitants du pays communiste qui se trouvent en grande difficulté suite au blocage des frontières par le régime de Kim Jong-un dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. A ce propos, Price s’est contenté de dire que cela ne concernait pas les sanctions onusiennes.L’officiel américain n’a pas manqué de réaffirmer que les Etats-Unis sont toujours ouverts à des rencontres avec la Corée du Nord n’importe où, n’importe quand et sans conditions préalables, afin de discuter de l’objectif de réaliser une dénucléarisation complète dans la péninsule coréenne. Et d’ajouter que Washington attend une réponse positive de la part de Pyongyang.