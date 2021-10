Corée du Nord : le rapporteur onusien appelle à l’allègement des sanctions pour éviter une famine

Photo : YONHAP News

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, le régime de Kim Jong-un a fermé toutes les frontières de son pays, et ce blocage met en danger la population nord-coréenne sur le plan humanitaire. Pour y remédier, il faudrait assouplir les sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l'ONU à son encontre.Selon Reuters, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’Homme dans le pays communiste, Tomas Ojea Quintana, a formulé une telle proposition dans son nouveau rapport qu’il devrait présenter le 22 octobre prochain devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York.L’officiel onusien a précisé que de nombreux nord-Coréens qui dépendaient des activités commerciales le long de la frontière septentrionale avec la Chine ont perdu une grande partie de leurs revenus suite aux mesures sanitaires très strictes contre la pandémie, consistant à fermer les portes du pays vers l’extérieur et à restreindre les voyages à l’intérieur du territoire. Selon lui, les produits médicaux se font de plus en plus rares, ce qui fait monter leur prix, et la pénurie de produits alimentaires est tellement préoccupante que les habitants risquent de subir la famine.Quintana a estimé que la situation humanitaire ne cessait de se détériorer au royaume ermite et qu’il faudrait éviter qu’elle dégénère en une grave crise. Selon lui, il est donc nécessaire de réexaminer et alléger les sanctions.En outre, le rapporteur onusien a appelé Séoul et Washington à donner des signes clairs à Pyongyang de sorte à rétablir la diplomatie pour dénucléariser la Corée du Nord.