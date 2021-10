Coupe du monde 2022 : Son Heung-min sauve son équipe contre la Syrie au dernier tour de qualification Asie

Photo : YONHAP News

L’équipe sud-coréenne de football se rapproche davantage de la Coupe du monde 2022. Elle a arraché sa deuxième victoire dans le cadre des qualifications de la zone Asie, ce à l’issue du match contre la Syrie qui s’est tenu hier à Ansan, en Corée du Sud. Les hommes de Paulo Bento se sont imposés 2 à 1.Les « guerriers de Taegeuk » ont ouvert le score en début de deuxième période grâce à Hwang In-beom, milieu de terrain du club russe FK Rubin Kazan. Mais le Syrien Omar Khribin a égalisé à la 84e minute.La Corée du Sud redoutait un match nul. Mais cinq minutes plus tard, donc à la 89e minute, Son Heung-min lui a offert une victoire à l’arraché. L’attaquant du club anglais Tottenham Hotspur l’a sauvée de justesse au bord du gouffre.Ainsi, l’équipe sud-coréenne enregistre deux victoires et un match nul pour se hisser provisoirement en tête de ce groupe régional. Demain, elle s’envolera pour Téhéran afin de livrer son quatrième et dernier match contre les Iraniens mardi prochain.