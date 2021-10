Changement climatique : le gouvernement révise à la hausse son CDN d’ici 2030 de 26,3 % à 40 %

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a revu à la hausse ses Contributions déterminées au niveau national (CDN) pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030, de 26,3 % actuellement à 40 % par rapport à l’année 2018, au cours de laquelle les émissions de GES ont atteint leur point culminant en Corée du Sud.C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le Comité pour la neutralité carbone 2050 et les ministères concernés. Ce plan révisé affiche les objectifs de réduction par secteur, l’industrie, la construction, le transport, l’agriculture et la pêche et le traitement des déchets.Cette démarche intervient suite à l’adoption récente de la loi de base sur la croissance verte et la neutralité carbone, qui prévoit une réduction des GES de plus de 35 % par rapport à 2018.Le gouvernement envisage de présenter ses CDN revues à la 26e Conférence des parties sur les changements climatiques (COP26) prévue en novembre, avant de les déposer définitivement aux Nations unies en décembre.