Les exportations d’algue « kim » ont dépassé 500 millions de dollars entre janvier et septembre

Photo : YONHAP News

Les exportations de « kim », une espèce d’algue séchée, devraient atteindre un record cette année.D’après l’annonce faite hier par le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, le montant des ventes hors des frontières de kim s’est élevé à 507 millions de dollars entre janvier et septembre. Le ministère a prévu que ce chiffre devrait dépasser 610 millions de dollars en 2021, le record enregistré l’an dernier.En effet, après avoir franchi la barre des 100 millions de dollars en 2010, les exportations de kim n’ont cessé d’augmenter jusqu’à présent. Et le nombre de pays importateurs a également grimpé de 60 en 2010 à 112 aujourd’hui. Parmi les nouveaux clients, la Russie est devenue le 4e acheteur au cours des neuf derniers mois, derrière la Chine, les Etats-Unis et le Japon. Les ventes vers l’Allemagne ont également bondi de 92 % en glissement annuel, ce qui fait du pays européen le 10e marché étranger.Par ailleurs, le ministère mettra en œuvre, à partir de décembre prochain, la loi sur la promotion et le soutien de l’industrie des feuilles d'algue, adoptée l’an dernier à l’Assemblée nationale.