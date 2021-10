Présidentielle 2022 : Yoon Seok-youl, Hong Joon-pyo, Won Hee-ryong et Yoo Seung-min en lice pour représenter le PPP

Photo : YONHAP News

A cinq mois de l’élection présidentielle, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) a sélectionné quatre candidats pour la finale de sa primaire : l’ex-gouverneur de Jeju Won Hee-ryong, l’ex-député Yoo Seung-min, l’ancien procureur général et le favori des sondages Yoon Seok-youl, et enfin le député Hong Joon-pyo.Quatre autres candidats à la primaire ont été disqualifiés, à savoir l’ancien maire d’Incheon Ahn Sang-soo, l’ex-président de la Cour des comptes Choe Jae-hyeong, le député Ha Tae-keung et l’ancien Premier ministre Hwang Kyo-ahn.La première force de l’opposition conservatrice a combiné, selon un rapport de 7:3, les résultats d’un sondage effectué mercredi et jeudi auprès des citoyens et ceux du vote des membres responsables de son parti pour la sélection des quatre prétendants.La finale de la primaire est prévue le 5 novembre prochain. D’ici cette date, les candidats doivent se livrer à une dizaine de débat télévisés.