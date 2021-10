Semi-conducteurs : Séoul transmet ses inquiétudes à Washington suite à sa demande d'informations sensibles

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a récemment fait part de ses préoccupations auprès des Etats-Unis en ce que ces derniers ont demandé aux principaux fabricants de puces électroniques, tels que Samsung, des informations relevant de secrets commerciaux. C’est ce qu’a affirmé hier son porte-parole au cours d’un briefing régulier.Selon Choi Young-sam, le ministère a transmis un tel message à l’administration américaine après avoir mené des concertations avec les autres organismes et les entreprises concernées.L’officiel a souligné que Séoul et Washington poursuivaient leur coopération étroite via divers canaux de communication afin de réaliser les engagements sur les chaînes d’approvisionnement mondial annoncés à l’occasion du sommet entre Moon Jae-in et Joe Biden en mai dernier. Et d’ajouter que son ministère continuerait à prendre des mesures nécessaires tout en suivant les réactions d’autres pays.Pour rappel, la Maison blanche et le département du Commerce ont organisé, le 23 septembre, une réunion en visioconférence avec les responsables de leaders mondiaux des semi-conducteurs, dont le sud-coréen Samsung Electronics, l’américain Intel et le taïwanais TSMC. Ils leur ont demandé de remettre sous 45 jours des questionnaires remplis sur les stocks, les demandes et les ventes, entre autres.Le secteur sud-coréen en question a exprimé ses inquiétudes face à une telle requête en ce qu’elle porte sur des informations de grande importance commerciale et à caractère confidentiel.Le ministre délégué sud-coréen chargé du Commerce extérieur, Yeo Han-koo, a transmis, mardi, cette préoccupation à la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, lors d’un tête-à-tête bilatéral qui s’est tenu à Paris en marge de la réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres.