COVID-19 : le gouvernement envisage d’étendre les soins à domicile aux patients de moins de 70 ans

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 2 176 nouveaux patients contaminés au COVID-19 ont été identifiés, dépassant ainsi la barre des 2 000 pour la troisième journée de suite.Côté vaccination, 77,6 % de la population ont reçu leur première dose de sérum et 56,9 % ont achevé le schéma vaccinal.Dans ce contexte, le gouvernement a dévoilé son plan visant à étendre les soins à domicile des malades âgés de moins de 70 ans. Ce dispositif ne s’appliquera toutefois qu’aux individus qui le souhaitent. Les médecins locaux vérifieront deux fois par jour leur état de santé et des équipes chargées de surveiller le respect de l’auto-confinement seront mises en place au niveau de la municipalité.D’autre part, l’exécutif a proclamé comme « période de contrôle sanitaire des voyages d’automne » les cinq semaines courant de demain au 14 novembre. Des centres de dépistage seront installés dans les principaux parcs nationaux et il sera interdit de chanter ou danser dans les autocars.Enfin, le gouvernement a décidé de dédommager à hauteur de 80 % les pertes des petits commerçants et entrepreneurs fortement touchés par les restrictions des heures d’ouverture et du nombre de personnes pouvant se réunir en privé. Cette compensation couvre la période allant du 7 juillet au 30 septembre.