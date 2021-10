NRO : les nouvelles satellites permettent de mieux évaluer la situation en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Deux nouveaux satellites de reconnaissance américains permettent, actuellement, de mieux connaître la situation en Corée du Nord.C’est l'information qu’a relayé, hier, l’agence de presse Bloomberg en citant les propos tenus par le directeur du Bureau national de reconnaissance (NRO) des Etats-Unis.Christopher Scolese a expliqué que ces deux appareils lancés l’an dernier fournissaient un aperçu des zones au nord du 38e parallèle qui étaient jusqu’alors difficiles à identifier. Et d’ajouter que ces satellites ont également pris des images sur le retrait des forces américaines d’Afghanistan et sur le séisme en Haïti.Toujours d’après Bloomberg, le NRO, créé en 1961, a pour mission de collecter des images satellites et différents signaux au service d’autres établissements de renseignement. Le gouvernement américain n’a reconnu son existence qu’en 1992.