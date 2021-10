Présidentielle 2022 : Lee Jae-myung élu candidat du Minjoo

Photo : KBS News

Lee Jae-myung sera le candidat du Minjoo pour la présidentielle de 2022. Le gouverneur de la province de Gyeonggi a remporté l'investiture du parti au pouvoir à la présidence en obtenant 50,29 % de tous les suffrages exprimés au cours des 11 tours primaires lancés depuis septembre. Il a remporté de justesse 51 % des voix au scrutin régional de Séoul même s’il a été devancé par son rival Lee Nak-yon lors du troisième vote auprès du corps électoral national de la formation en récoltant seulement 28,3 %.Sa victoire est survenue sur fond de scandale de corruption impliquant l'un de ses proches dans le projet d'aménagement foncier de Seongnam, lorsqu'il était encore maire de cette ville dans la province de Gyeonggi.Le lauréat a affiché sa ferme volonté de remporter la présidentielle du 9 mars et d’opérer une réforme que les citoyens peuvent ressentir au quotidien. Selon lui, la prochaine présidentielle sera un combat contre la corruption endémique et la flambée des prix du logement, et il est le temps de décider de se diriger vers un avenir prometteur.Le président de la République Moon Jae-in a félicité sa sélection en se disant satisfait du bon déroulement de la primaire.Pendant ce temps, Lee Nak-yon a remis en cause la méthode de calcul du scrutin. D’après l’ancien Premier ministre, si on ne considère pas comme des bulletins nuls les voix recueillies par les candidats ayant jeté l'éponge à mi-chemin, Lee Jae-myung ne dispose pas de la majorité et il faut donc passer par le second tour.Pour sa première sortie après son élection, le candidat officiel du Minjoo s’est rendu ce matin au cimetière national de Daejeon. Cet endroit abrite notamment les dépouilles des militaires morts lors de l'incident de Baengnyeong et du bombardement de l'île sud-coréenne de Yeonpyeong, qui ont lieu en 2010.