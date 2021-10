Washington et Pékin discutent des circonstances de la péninsule coréenne

Photo : KBS News

Liu Xiaoming, le représentant spécial chinois pour les affaires de la péninsule coréenne, et son homologue américain Sung Kim se sont entretenus par téléphone samedi dernier, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.Cette discussion est intervenue près de trois mois après leur premier échange téléphonique du 6 juillet.A cette occasion, Liu a expliqué l’opinion de la Chine sur les circonstances dans la péninsule coréenne, avant d’indiquer que Washington devrait tenir compte des inquiétudes légitimes et raisonnables de Pyongyang et prendre des mesures concrètes pour créer les conditions favorables à la relance du dialogue.Kim a répondu que les Etats-Unis s’efforçaient de résoudre ces problèmes de manière diplomatique et espéraient la reprise de la discussion avec la Corée du Nord le plus vite possible.Les deux parties sont ainsi convenues de maintenir la communication sur ce sujet.