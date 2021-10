Golf : Ko Jin-young et Im Sung-jae remportent les LPGA et PGA le même jour pour la première fois

Photo : KBS News

La golfeuse sud-coréenne Ko Jin-young a remporté la Cognizant Founders Cup du circuit professionnel féminin LPGA qui s’est achevé hier dans l'Etat du New Jersey, aux Etats-Unis.La numéro deux mondiale a devancé sa rivale allemande Caroline Masson de quatre coups en rendant une carte de 266, soit 18 coups sous le par. Elle a conservé la tête pour le quatrième jour de suite.Ko a ainsi décroché son dixième triomphe dans le LPGA, la cinquième fois pour une sud-Coréenne. C’est aussi sa troisième victoire cette saison. Elle a également égalisé le record de la légendaire joueuse suédoise Annika Sörenstam en enregistrant moins de 70 coups pendant 14 tours consécutifs.Une autre victoire le même jour, cette fois, du côté du circuit masculin. Im Sung-jae a dominé le Shriners Children's Open qui s’est tenu à Las Vegas avec un score de 260, soit 24 coups sous le par. Il a ainsi conquis de nouveau la tête du PGA pour la première fois depuis un an et sept mois. C’est le 20e titre qu’un joueur sud-coréen s’est adjugé dans le PGA Tour.