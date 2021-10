Une stèle commémorant le soutien de l’Allemagne sera installée au Mémorial de la guerre à Séoul

Le Mémorial de la guerre de Yongsan, à Séoul, accueillera un monument commémoratif dédié au soutien médical de l’Allemagne dans la guerre de Corée.La cérémonie de son dévoilement aura lieu vendredi prochain à 10h30. Sur la stèle sera gravée en coréen et en allemand la phrase « La liberté de la réunification et de la justice » en hommage aux anciens combattants. La Place de la paix, qui fait face au mémorial, abritera ainsi 22 sculptures liées à l’affrontement intercoréen.Les antennes chirurgicales allemandes ont traité plus de 240 000 patients entre mai 1954 et mars 1959, mais n’ont pas attiré l’attention du fait que cette période fait suite à l’armistice signé en juillet 1953. Il a fallu attendre juin 2018 pour que l’Allemagne rejoigne la liste des pays ayant fourni une assistance médicale avec cinq autres pays, à la suite de la documentation historique du ministère de la Défense et du milieu académique.Les forces des Nations unies ayant participé à ce conflit fratricide rassemblent 22 pays, y compris les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.