COVID-19 : la vaccination désormais disponible sans réservation

Photo : KBS News

Les plus de 18 ans peuvent désormais se faire vacciner contre le COVID-19 sans rendez-vous. Dès aujourd’hui, ils n’ont qu’à demander aux établissements médicaux s’ils administrent le vaccin avant de s’y rendre. Ils peuvent bénéficier des nouveaux flacons et non plus seulement des doses restantes.Ce dispositif vise à faciliter la vaccination des quelque 5,3 millions de citoyens qui n’ont pas encore reçu de sérum, surtout chez les plus de 60 ans qui risquent davantage de développer une forme grave de la maladie.Les primo-vaccinés représentent désormais 77 % de la population et le taux de vaccination complète s’approche des 60 %.Hier, en 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 1 297 nouvelles contaminations. Le chiffre reste en dessous de 2 000 pour le troisième jour de suite. Une baisse attribuable à celle du nombre de tests effectués pendant le week-end prolongé. 73 % des cas se sont produits à Séoul et dans ses environs. Le nombre de déclarations d’effets indésirables de la vaccination s’est accru à près de 2 100.Face à la hausse du taux de vaccination, un comité pour le retour à la vie normale verra le jour mercredi prochain, avec à sa tête le Premier ministre et un représentant civil. Il se concertera sur le remaniement du système de distanciation sociale et du système médical. Les nouvelles réglementations sanitaires seront dévoilées à la fin du mois.