Les ministres des Affaires étrangères sud-coréen et émirati discutent d'une plus large coopération

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie de la Corée du Sud et des Emirats arabes unis (EAU) se sont entretenus, hier à Dubaï, sur les moyens d'approfondir la coopération entre les deux pays.D'après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, aujourd'hui, la discussion entre Chung Eui-yong et le cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan a eu lieu alors que Séoul s'efforce de renforcer davantage les relations bilatérales, déjà élevées au rang de partenariat stratégique spécial en 2018.Le ministre sud-coréen a souhaité que les « Projets des 50 » des Emirats arabes unis soient couronnés de succès. Il s'agit d'une série de développement économique visant à faire du pays un pivot d'attraction pour les investissements.De son côté, son homologue émirati a fait savoir que son pays cherchait à prendre comme modèle les expériences du pays du Matin clair. Il a d'emblée souhaité que les deux pays relèvent d'un cran ce partenariat.Les deux parties sont aussi convenues de poursuivre leurs efforts pour la candidature de la Corée du Sud pour accueillir l'Exposition universelle de 2030 dans la ville portuaire de Busan et son projet d'organiser une conférence ministérielle de l'Onu sur le maintien de la paix en décembre à Séoul.Préalablement à cela, le chef de la diplomatie sud-coréenne a été reçu par le prince héritier Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. L'occasion pour lui d'espérer que les deux nations élargiront les domaines de coopération, incluant notamment la culture et les énergies renouvelables.