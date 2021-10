Quels impacts aura la taxation numérique en Corée du Sud ?

Photo : YONHAP News

136 pays se sont accordés pour imposer une taxation numérique sur les multinationales. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a annoncé vendredi dernier avoir adopté ce nouveau système d’imposition.Cette réglementation s’applique aux entreprises qui réalisent plus de 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires mondial et dont la rentabilité est supérieure à 10 %. Elles les obligent à verser les impôts dans les pays où elles exercent leurs activités même si elles n’y disposent pas de siège social.Les sociétés qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires se verront taxées à un minimum de 15 %, un dispositif pour lutter contre l’évasion fiscale. Cet accord entrera en vigueur à compter de 2023 après avoir fait l’objet d’une discussion au sommet et d’une réunion des ministres des Finances du G20, prévues ce mois-ci.En Corée du Sud, Samsung Electronics et SK Hynix seront les premiers concernés. Leur chiffre d’affaires s’élève respectivement à 237 000 milliards de wons, ou 171 milliards d’euros, et 32 000 milliards de wons, soit 23,1 milliards d’euros. Le nombre d’entreprises sud-coréennes affichant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires s’élève à près de 80.Selon le gouvernement sud-coréen, ce nouveau système de taxation devrait plutôt bénéficier au pays du Matin clair, d’autant qu’il jette une base légale pour imposer les mastodontes internationaux comme Google et Apple qui ont échappé jusqu’à présent à la fiscalité.