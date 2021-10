Après 287 jours à l’aéroport d'Incheon, la famille Lulendo obtient le statut de réfugié

Photo : KBS News

Une famille de demandeurs d’asile qui a dû passer 287 jours à l’aéroport international d’Incheon a finalement obtenu le statut de réfugié, deux ans après son entrée en Corée du Sud.Selon Duroo, une association d'avocats, l’Angolais d’origine congolaise Nkuka Lulendo, sa femme et leurs quatre enfants se sont envolés pour le pays du Matin clair en décembre 2018 afin de fuir les persécutions dans son pays.Pourtant, le bureau d’immigration sud-coréen ne leur a pas autorisé l'entrée du fait que le motif de leur déplacement n’était pas clair, ni ne leur a donné l’occasion d’être soumis à un examen de demande d’asile.La famille Lulendo a porté plainte contre cette décision en séjournant dans l’aéroport, et a pu entrer officiellement sur le sol sud-coréen en octobre 2019.Choe Cho-rok, l’avocat qui les a défendus, a souhaité ne plus voir de réfugiés bloqués à l’aéroport comme cette famille.