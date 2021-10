La Corée du Sud deviendrait en 2022 le 9e contributeur de l’Onu

Photo : KBS News

La Corée du Sud figurait en 2022 dans le top 10 des forts contributeurs au budget de l’Onu, qui compte un total de 193 membres. C’est son ambassadeur auprès de l’organisation internationale qui a fait cette estimation dans le cadre de l’audit parlementaire, qui a eu lieu hier à New York.Cho Hyun a précisé que l’année prochaine, Séoul pourrait prendre le neuvième rang du classement des cotisations à payer, étant donné que sa puissance économique a dépassé celle de deux nations de la liste.Sachez que le budget de fonctionnement des Nations unies est financé par les contributions obligatoires des Etats membres, dont le montant est déterminé tous les trois ans selon leur revenu national brut (RNB) et d’autres éléments comme le taux d’endettement.Actuellement, le pays du Matin clair est le 11e contributeur au budget ordinaire et le 10e à celui des opérations de maintien de la paix. Sa quote-part s’élève à 2,27 %, contre 0,69 % en 1991, année où il avait adhéré à l’organisation.Le représentant sud-coréen a également affirmé faire des efforts pour que les sud-Coréens puissent désormais occuper davantage de postes de haut rang au secrétariat de l’Onu.