Le kimchi devrait enregistrer un excédent commercial cette année

Photo : Getty Images Bank

La Corée du Sud devrait afficher un excédent commercial dans le kimchi cette année, pour la première fois depuis 12 ans.Selon le Service des douanes, elle en a exporté sur les huit premiers mois de l’année pour 111,46 millions de dollars, soit une hausse de 13,8 % en glissement annuel. Par contre, les importations ont reculé de 9,7 % avec 86,1 millions de dollars. Le solde excédentaire s’est donc établi à 25,36 millions de dollars.En 2009, la balance commerciale était excédentaire à cause de la chute des importations de kimchi sur fond de crise financière mondiale. Les achats hors des frontières ont dégringolé de 41,1 % sur un an alors que les ventes à l’étranger n’ont augmenté que de 4,8 %.En revanche, cette fois-ci, l’embellie est due à la popularité de mets traditionnel coréen à l'étranger. A l’ère du COVID-19, le kimchi voit sa réputation croître en tant qu’aliment qui dope l’immunité. Et avec la propagation de la hallyu, la vague culturelle coréenne, l'intérêt porté à la cuisine du pays du Matin clair a également grandi.Le pays qui a acheté le plus de kimchi « made in Korea » était le Japon avec 51,3 %. Viennent ensuite les Etats-Unis, Hong Kong, Taïwan et le Royaume-Uni.Par ailleurs, la baisse de ses importations serait attribuable à la circulation d’une vidéo montrant le saumurage des choux dans des conditions insalubres en Chine en mars dernier. Celle-ci est le plus gros exportateur de ces légumes fermentés et épicés.