Pyongyang va poursuivre le renforcement de sa dissuasion militaire

Photo : YONHAP News

Pyongyang continuera de développer sa force de dissuasion pour assurer sa sécurité nationale. C’est ce qu’a annoncé hier l’ambassadeur nord-coréen auprès de l'Onu lors d’une réunion de son Assemblée générale.Selon Kim Song, la Corée du Nord était obligée de parcourir ce chemin difficile face aux politiques hostiles des Etats-Unis à son égard et à la menace nucléaire qui perdure depuis plus de 70 ans.Le diplomate nord-coréen a fustigé que les entraînements militaires fréquents et les déplacements de biens stratégiques de Washington rappellent la guerre froide des années 1960. Et d’ajouter que les Etats-Unis se fichent du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires lorsque cela va dans leur propre intérêt, en mentionnant leur transfert de technologie de sous-marins nucléaires à l’Australie.Kim Song a également martelé que les politiques américaines à l’encontre de Pyongyang étaient à l'origine de l’aggravation des tensions dans la péninsule coréenne, et que les exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington avaient atteint un niveau dangereux à la suite de la levée de la directive américaine sur les missiles sud-coréens.Toujours d’après l'ambassadeur nord-coréen, personne ne peut donc nier que développer, tester, fabriquer et posséder des systèmes d'armes relèvent du droit légitime à l'autodéfense de son pays, et celui-ci n’abusera pas des armes nucléaires si les pays ennemis ne tentent pas d'y recourir en premier.