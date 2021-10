Kim Jong-un : la puissance militaire, priorité des priorités de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, Kim Jong-un a martelé que le renforcement des capacités de défense était la priorité numéro un des politiques de l’Etat. Il a fait cette remarque lorsqu’il s’est exprimé hier lors d’une exposition des armements développés par son pays ces cinq dernières années.A en croire l’information relayée aujourd’hui par l’agence officielle du pays communiste KCNA, le jeune dirigeant a précisé qu’« il faut continuer d’augmenter la puissance militaire face aux circonstances actuelles où l’instabilité règne toujours sur la péninsule et que cela constitue l’exigence de notre époque de révolution et à la fois le devoir suprême devant l’avenir ».Selon l’homme fort de Pyongyang, les risques militaires actuels sont différents de ceux d’il y a dix, cinq ou trois ans. De fait, le dialogue entre les deux Corées comme entre les Etats-Unis et le royaume ermite est dans l’impasse depuis l’échec du sommet entre Kim et Donald Trump, en février 2019 à Hanoï.Le leader nord-coréen a par ailleurs manifesté son mécontentement à l’égard de ce qu’il a appelé « les tentatives de Séoul de moderniser son armement », les qualifiant d’excessives, ainsi que les exercices militaires sud-coréano-américains. Et de reprocher aussi au Sud d’être hypocrite et de prétendre qu’il renforce ses capacités de défense pour dissuader le Nord et définit le développement d’armes nord-coréennes comme une provocation.Dans le même temps, Kim III a pointé du doigt les résolutions onusiennes interdisant le développement de missiles balistiques de son pays et les Etats-Unis qui ne tiennent pas rigueur du renforcement des capacités de défense de leur allié sud-coréen.Le numéro un nord-coréen a aussi déclaré qu’en dépit des récents signaux positifs de Washington, il n’existait aucun fondement permettant de croire qu’il n’est plus hostile. Et d’ajouter que les USA créent toujours l’instabilité régionale de par leurs mauvais jugements et comportements, et que cette instabilité ne peut être réglée facilement en raison de sa cause profonde, à savoir les Etats-Unis eux-mêmes.Kim a aussi indiqué que l’ennemi principal de son pays était la guerre, et non la Corée du Sud ou les Etats-Unis.