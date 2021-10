Le conseiller de la Cheongwadae à la sécurité nationale en voyage à Washington

Photo : YONHAP News

Le conseiller de la Cheongwadae à la sécurité nationale a entamé un nouveau voyage aux Etats-Unis. Arrivé hier à Washington, Suh Hoon a brièvement échangé à l’aéroport avec des correspondants sud-coréens basés dans cette capitale américaine.Interrogé alors sur l’objet de son déplacement, le conseiller présidentiel a répondu qu’il se concerterait avec ses interlocuteurs locaux sur les dossiers liés aux relations Séoul-Pyongyang comme à celles entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, d’autant plus que les canaux de communication intercoréens ont récemment été rouverts. Et d’ajouter que leurs discussions porteront aussi sur la fin officielle de la guerre de Corée.A propos de la possibilité d’alléger les sanctions contre le régime communiste, l’ex-patron des services secrets a affirmé que cette question devrait elle aussi être abordée, si les négociations nucléaires reprenaient. Il a également indiqué croire que le dossier nord-coréen serait lui aussi à l’ordre du jour du sommet entre Joe Biden et Xi Jinping, prévu avant la fin de l’année.Suh a rendez-vous notamment avec son homologue américain Jake Sullivan aujourd’hui. Il est évoqué la possibilité que les deux hommes discutent aussi d’un nouveau sommet entre Kim Jong-un et Moon Jae-in, cette fois par liaison vidéo, avant la fin du mandat de celui-ci, ou encore de leur entrevue en présentiel à l’occasion des JO d’hiver de Pékin en février prochain.