Le patron du Parlement sud-coréen s’entretient avec le président égyptien

Le patron de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Park Byeong-seug, a été reçu dimanche par le dirigeant égyptien Abdel Fattah al-Sissi dans le palais présidentiel au Caire. Les deux hommes ont profité de cette rencontre pour s'entretenir sur les enjeux économiques bilatéraux.L'occupant du perchoir du pays du Matin clair a indiqué que la coopération bilatérale devrait générer plus de résultats gagnant-gagnant. Dans ce cadre, il a réclamé le soutien de l’Egypte à la participation des entreprises sud-coréennes dans divers secteurs dont les chemins de fer, l’industrie militaire, les centrales nucléaires et la construction navale.Park a particulièrement incité à prêter attention au projet d’exportation d’obusiers automoteurs K9, actuellement en discussion avec le ministère égyptien de la Défense, ainsi qu’à l’initiative de construction d’une centrale nucléaire à El Dabaa à laquelle la Société d'électricité hydraulique et nucléaire de Corée (KHNP) tente de participer.Le président du Parlement sud-coréen n’a pas oublié de remercier le soutien du Caire au processus de paix dans la péninsule coréenne, et a demandé son assistance pour faire revenir Pyongyang à la table du dialogue.Le lendemain, Park a rencontré les chefs du Sénat et de la Chambre des représentants, les appelant à appuyer la déclaration de fin de la guerre de Corée proposée par le président sud-coréen Moon Jae-in lors de l'Assemblée générale des Nations unies fin septembre.Sa visite officielle a été effectuée à l’invitation de l'Egypte. C’est la première fois en 19 ans qu’un chef de l’Assemblée nationale de Corée du Sud s’est rendu dans ce pays d’Afrique du Nord-est.