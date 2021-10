Bond annuel de 63,5 % des exportations du 1er au 10 octobre

Photo : YONHAP News

Les exportations sont toujours au beau fixe, au point que pendant les dix premiers jours du mois, elles ont flambé de 63,5 % par rapport à la même période l’an dernier, à 15 milliards de dollars, a annoncé aujourd’hui l’Administration des douanes.Concrètement, entre le 1er et le 10 octobre, la Corée du Sud a expédié ses produits pour en moyenne 2,7 milliards de dollars par jour, en hausse de 33,8 % en glissement annuel. Sur cette période, il y a eu un jour ouvré de plus que l’an dernier.Les ventes de semi-conducteurs, de produits pétroliers, de voitures ou encore d’équipements de communication ont progressé.Géographiquement, Taïwan, le Japon, les Etats-Unis, l’Union européenne et la Chine ont augmenté leurs achats de produits « made in Korea ».Les importations ont elles aussi grimpé de 58,6 % sur un an pour atteindre 17 milliards de dollars.