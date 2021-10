La BOK maintient son taux directeur à 0,75 %

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a décidé ce matin de geler son taux directeur au niveau actuel de 0,75 %.Le Comité de politique monétaire de la banque centrale sud-coréenne, rappelons-le, l’avait abaissé à deux reprises en mars et en mai 2020 afin de faire face à la récession économique due à la pandémie de COVID-19, atteignant son plus bas historique avec 0,5 %.Et le 26 août dernier, il a relevé ce taux de 0,25 point pour la première fois depuis 15 mois. Une décision due au fait que suite à l’augmentation de la monnaie en circulation, l’endettement des ménages et les prix des biens se sont accrus, aggravant les déséquilibres financiers du marché. Les craintes inflationnistes ont également grandi.Mais cette fois-ci, le comité n’a pas pris la même mesure en tenant compte des indices économiques en repli et de la fluctuation du marché boursier. Il a ainsi reporté la décision au moins jusqu’à la prochaine réunion en novembre.Le taux directeur de la Corée du Sud reste ainsi 0,5 à 0,75 point plus élevé que ceux de la Réserve fédérale américaine (Fed).Par ailleurs, le Comité de politique monétaire de la BOK continue d’être optimiste quant à l’économie nationale. Grâce à la bonne santé des exportations et des investissements ainsi que la campagne de vaccination, il estime que le taux de croissance du PIB pour 2021 sera d’environ 4 %, comme il l’avait prévu en août.