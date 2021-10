Séoul plaide pour le dialogue en réaction à l’allocution du dirigeant nord-coréen

Photo : YONHAP News

Séoul n’a pas tardé à réagir à la prise de parole de Kim Jong-un. Hier, celui-ci a de nouveau fustigé notamment le « deux poids deux mesures » de la Corée du Sud qui, selon lui, considère le renforcement des capacités de défense du Nord comme une provocation, alors qu’elle continue elle aussi à moderniser son armement.Un responsable du ministère sud-coréen de la Réunification a proposé aujourd’hui de tenter de régler, par le dialogue et la coopération, une telle divergence de jugement.Selon cet officiel, le dirigeant nord-coréen aurait fait un tel discours afin d’encourager l’exécution du plan de défense nationale du pays communiste, présenté lors du 8e congrès du Parti des travailleurs en janvier. Et l’allocution d’hier semble reconfirmer, dans son ensemble, le contenu et les orientations de celle prononcée le 29 septembre devant l’Assemblée populaire suprême, le Parlement nord-coréen.Toujours selon lui, le gouvernement sud-coréen continuera à procéder à une analyse minutieuse et exhaustive de plusieurs messages de Pyongyang, tout en observant de près ses intentions et son attitude sans les préjuger.