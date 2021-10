Séoul assiste à une réunion de l’OACI en réponse au COVID-19

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de l’Aménagement du territoire et des Transports participe à une visioconférence de haut rang de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) visant à répondre à la pandémie de COVID-19. Cette dernière se déroule à partir d’aujourd’hui jusqu’au 22 octobre prochain.Cette organisation sous la tutelle des Nations unies a pour mission de mettre en place les normes internationales dans le secteur de l’aviation.Le rassemblement accueille les représentants des 193 pays membres pour discuter de dix sujets, dont la sécurité aérienne et les contrôles frontaliers.En particulier, une déclaration ministérielle sera adoptée pour faire front commun contre la crise de l’industrie aérienne, plombée depuis longtemps par l’épidémie virale. Le texte comportera notamment la restauration du réseau international pour la reprise de la demande, l’importance du soutien au secteur et le partage des données de santé des passagers à travers le passe sanitaire.Le ministre sud-coréen Noh Hyeong-ouk présentera, dans un discours liminaire, les efforts du pays du Matin clair en la matière, en particulier l’assistance du gouvernement et l’établissement de « bulles de voyage ». Il soulignera également le rôle et la responsabilité du pays dans la lutte contre cette crise en tant que membre du conseil.