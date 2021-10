Séoul procède à l’analyse des armes nord-coréennes présentées dans une exposition à Pyongyang

Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne a entamé ses analyses des armes et des équipements militaires nord-coréens présentés dans une exposition à Pyongyang, à l’occasion de laquelle Kim Jong-un a prononcé hier une allocution. Il s’agit des armements mis au point ces cinq dernières années. Parmi eux, un missile balistique intercontinental et un missile hypersonique, dit véhicule de glisse hypersonique. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le porte-parole adjoint du ministère de la Défense.Lors d’un point de presse, Moon Hong-sik a indiqué que le Nord avait publié aujourd’hui l’information sur l’exposition dans le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, et que les renseignements sud-coréen et américain étaient en train d’analyser les équipements dévoilés.L’événement a débuté hier dans la capitale nord-coréenne dans le cadre du 76e anniversaire du parti au pouvoir. Le Hwasong-16, un ICBM nouvellement développé, et un missile hypersonique de type Hwasong-8, entre autres, y sont présentés.