COVID-19 : début de l’injection d’une 3e dose de vaccin pour le personnel soignant

La Corée du Sud a enregistré 1 347 nouveaux cas de COVID au cours de ces dernières 24 heures. 1 334 sont d’origine locale. Et la région métropolitaine de Séoul reste toujours la zone la plus touchée par l’épidémie.Du côté de la vaccination, 77,9 % des habitants sont primo-vaccinés et 59,6 % totalement vaccinés.Lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise aujourd’hui, le Premier ministre a affirmé que la situation sanitaire, très tendue, s’apparentait à « marcher sur des œufs », selon sa propre expression, en raison de l’augmentation des déplacements pendant les deux derniers week-ends prolongés consécutifs. Kim Boo-kyum a souligné que cette semaine serait donc cruciale pour mesurer la possibilité de concilier la vie quotidienne et la lutte contre le virus.Le chef du gouvernement a alors exhorté de nouveau les étrangers en séjour dans le pays à se faire inoculer rapidement. Leur taux de participation à la campagne est relativement faible, alors que l’exécutif espère atteindre son objectif de vacciner entièrement 70 % de la population d’ici une dizaine de jours.Pendant ce temps, l’injection d’une dose de rappel pour les employés d’établissements médicaux a débuté aujourd’hui. Quelque 45 000 personnes sont concernées. Elles avaient reçu leur deuxième dose en mars et avril.Les dernières mesures de distanciation sociale à mettre en place avant un retour progressif à la vie normale seront annoncées vendredi.