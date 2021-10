Photo : YONHAP News

Au lendemain du week-end prolongé de la Journée du hangeul, la Bourse de Séoul poursuit sa chute avec ses deux principaux indices dans le rouge. Le Kospi cède 1,35 % pendant la séance pour clôturer à 2 916,38 points. Quant au Kosdaq, il fait encore moins bien avec -1,36 % pour finir à 940,15 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 386,41 wons (+7,01 wons) et le dollar américain 1 198,8 wons (+4,2 wons).