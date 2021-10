Qualifications Coupe du monde 2022 : la Corée du Sud et l’Iran font match nul

Photo : YONHAP News

L'équipe sud-coréenne de football a concédé le match nul 1-1 face aux Iraniens à l’issue de la quatrième rencontre du dernier tour des éliminatoires de la zone Asie, qui s’est tenue hier à Téhéran, en Iran.Le capitaine sud-coréen Son Heung-min a ouvert le score à la 3e minute de la deuxième mi-temps. C’est la première fois en 12 ans que les « guerriers de Taegeuk » inscrivent un but dans le stade Azadi, considéré comme un lieu de malheur pour la Corée du Sud. Le dernier remonte à février 2009 et était signé Park Ji-sung.Malgré la performance de Son, les hommes de Paulo Bento n’ont pas réussi à briser la malédiction en encaissant un but à la 31e minute de la seconde période. Les sud-Coréens ne sont jamais parvenus à s’imposer contre l’Iran sur son territoire depuis 47 ans.Le pays du Matin clair gagne ainsi un point et se maintient à la deuxième place de sa poule. Il affrontera les Emirats arabes unis et l’Iraq, respectivement les 11 et 16 novembre prochains.