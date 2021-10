COVID-19 : première réunion du comité de soutien à un retour à la normale

Photo : KBS News

Un comité mixte public-privé a vu le jour aujourd’hui pour soutenir un retour progressif à la vie normale, celle d’avant-COVID.Sa première réunion a eu lieu ce matin. Le Premier ministre, qui co-préside le comité, a alors proposé à ses membres de transformer l’épidémie en une maladie contagieuse contrôlable, et non plus une peur inconnue, afin de faire en sorte que la population retrouve son ancien mode de vie.Kim Boo-kyum a pourtant précisé ne pas vouloir dire par là qu’il devient possible d’enlever le masque dans l’immédiat. Et d’ajouter que l’enjeu est de chercher à concilier étape par étape le quotidien et la lutte contre le virus.Le chef du gouvernement a d’emblée présenté trois grandes lignes en ce sens. Il s’agit en gros d’étudier la possibilité d’adopter un nouveau système de gestion des restrictions sanitaires, comme le passe vaccinal, et de renforcer dans le même temps le système de réaction médicale, ainsi que de favoriser un retour à la normale, inclusif et pour tous.