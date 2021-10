Nouvel entretien à Washington des conseillers sud-coréen et américain à la sécurité nationale

Photo : YONHAP News

En voyage à Washington, le conseiller de la Cheongwadae à la sécurité nationale Suh Hoon a été reçu hier par son homologue américain Jake Sullivan.Selon le communiqué de presse publié par la présidence sud-coréenne, au cours de leur entretien, il a été reconfirmé que les Etats-Unis n’avaient pas de politique hostile à l’égard de Pyongyang et qu’ils étaient prêts à rencontrer des responsables nord-coréens n’importe où et à tout moment, sans conditions préalables.Les deux hommes se sont alors mis d’accord pour travailler en étroite coopération et se pencher ensemble sur les moyens de maintenir un engagement diplomatique avec le pays communiste. Le conseiller présidentiel sud-coréen a évoqué le fait que les USA contribuaient non seulement à la paix et à la sécurité dans l’Indo-Pacifique, mais aussi aux principaux défis régionaux et mondiaux. Et de reconfirmer que Séoul rejoindra leurs efforts.De son côté, Jake Sullivan a une nouvelle fois défini l’alliance Séoul-Washington comme un pivot stratégique de la région indo-pacifique, qui joue un rôle central dans le règlement de différents problèmes qui s’y posent.La Maison blanche a elle aussi publié un communiqué. Elle y a indiqué que Sullivan avait reconfirmé le soutien de l’administration Biden au dialogue et à la coopération Séoul-Pyongyang. La porte-parole du Conseil de sécurité nationale (NSC) a précisé que son chef avait mentionné la nécessité pour la Corée du Nord de s’abstenir de ses actions. Emilie Horn a ensuite ajouté que les alliés américain et sud-coréens avaient eux appelé le régime de Kim Jong-un à entamer une diplomatie sérieuse et continue pour dénucléariser complètement la péninsule.