Afghanistan : Moon Jae-in souligne les enjeux humanitaires au sommet virtuel du G20

Photo : YONHAP News

Le président de la République a pris part à un sommet spécial du G20 organisé hier par visioconférence pour discuter de l’Afghanistan.Dans un discours préenregistré, Moon Jae-in a affirmé que la Corée du Sud souhaitait un redressement pacifique du pays d’Asie du Sud et que l’aide humanitaire était la priorité la plus urgente.Le chef de l’Etat a alors évoqué le fait que son gouvernement a évacué un total de 391 Afghans à bord de ses avions militaires pour les accueillir sur son sol et débloqué un milliard de dollars d’aide pour l’Afghanistan ces deux dernières décennies. Il a aussi souligné que le G20 devrait se mettre en première ligne pour stabiliser le pays et accorder à son peuple des aides humanitaires et essentielles. Et d’ajouter que Séoul rejoindra lui aussi les efforts internationaux en ce sens.Pour l’occupant de la Maison bleue, la communauté internationale souhaite qu’un gouvernement inclusif et représentatif soit formé en Afghanistan et que ce nouvel exécutif déploie des efforts pour l’écouter.Dans le même temps, le président Moon a proposé une coopération multilatérale pour empêcher l'Afghanistan de devenir un « refuge terroriste » et pour contrer à la fois le trafic illicite de stupéfiants et d’armes.