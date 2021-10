Séoul espère un résultat concret d’un éventuel sommet intercoréen

Photo : KBS News

Un haut responsable du gouvernement sud-coréen a déclaré qu’un éventuel sommet intercoréen ne devrait pas se tenir comme un événement éphémère mais qu’il devrait aboutir à un résultat concret. Ce propos a été tenu à Washington à la question de journalistes sur la possibilité d’organiser une nouvelle rencontre entre Moon Jae-in et Kim Jong-un.Selon cet officiel, il est encore tôt pour en parler, mais comme les deux Corées ont désormais un moyen suite à la restauration de leurs lignes de communication, la prochaine étape sera de créer des conditions favorables pour mener cette discussion. Dans ce cadre, Séoul projette de mettre en place un système de visioconférence permettant de négocier sur fond de pandémie de COVID-19.En ce qui concerne la déclaration de fin de la guerre de Corée proposée par le président sud-coréen, il a expliqué que celle-ci marquerait le début de la dénucléarisation et qu’elle devrait donc être discutée en phase avec ce processus.Toujours d’après lui, cette déclaration restera politique et symbolique et n’apportera pas de changement sur le plan juridique, et la question actuelle est de décider quand et comment mettre ce dossier à l’ordre du jour.A propos de l’avancement de la discussion entre Séoul et Washington sur ce sujet, il a indiqué que la négociation avait à peine commencé et que la Corée du Sud avait simplement expliqué son plan à son allié.