Le FMI maintient sa prévision de croissance sud-coréenne en 2021 à 4,3 %

Photo : KBS News

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié hier ses nouvelles perspectives de l’économie mondiale.L’organisation internationale y a maintenu, pour cette année, sa prévision de croissance sud-coréenne de juillet, donc à 4,3 %. A l’inverse, elle a légèrement revu à la baisse ses pronostics de croissance mondiale qui s'établirait à 5,9 %. C'est un dixième de point de moins par rapport à juillet.Pour le pays du Matin clair, le FMI est plus optimiste que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Banque de Corée (BOK), qui ont toutes deux tablé sur un rebond du PIB de 4 %. Plusieurs autres institutions sud-coréennes et étrangères ont quant à elles anticipé une croissance de 4,2 %.Selon les explications du gouvernement de Séoul, le Fonds aurait laissé inchangé son pronostic sur son pays, du fait que plus de 70 % des habitants sont désormais primo-vaccinés et que les exportations ont repris des couleurs. Sans oublier les effets de l’exécution des additifs au budget. Le taux moyen de croissance de l’an dernier et de cette année se situe alors à 1,7 %, un chiffre plus élevé que ceux pour les Etats du G7.Pour 2022, l’institution de Washington a légèrement réduit sa prévision, à 3,3 %, contre 3,4 % attendus en juillet.