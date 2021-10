Présidentielle 2022 : Sim Sang-jung représentera le Parti de la justice

Photo : YONHAP News

Sim Sang-jung a remporté hier la primaire interne du Parti de la justice pour la présidentielle de 2022. Lors du scrutin organisé par cette petite formation progressiste, elle a engrangé 51,12 % des voix, devançant de peu sa rivale Lee Jeong-mi (48,88 %).Dans un discours suivant sa sélection, la députée a affiché son ambition de mettre un terme au bipartisme, un système où le gagnant d’une élection s’empare de tout, et de lancer un gouvernement de coalition reposant sur le pluralisme.Selon la femme politique de 62 ans, la société sud-coréenne est confrontée à plusieurs crises telles que les inégalités extrêmes, le dépeuplement des provinces, l’exclusion des jeunes et la discrimination, et celles-ci résultent du pouvoir public partagé par les deux plus grandes formations depuis 34 ans. Elle a souligné que le défi le plus urgent à relever pour réduire le fossé entre les riches et les pauvres était la spéculation immobilière.Par ailleurs, à propos du scandale de corruption touchant Lee Jae-myung, le candidat du Minjoo, le parti au pouvoir, autour du développement foncier de Daejang-dong, Sim a proposé de mener un débat bilatéral sans limite de temps.Parmi ses promesses électorales, on retrouve notamment l’introduction de la semaine de quatre jours de travail et la lutte contre le réchauffement climatique.Lors de la dernière présidentielle en 2017, Sim Sang-jung avait recueilli 2,02 millions de voix, soit 6,2 % des suffrages exprimés.