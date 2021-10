COVID-19 : lancement du comité de soutien à un retour à la normale

Photo : YONHAP News

1 584 nouveaux cas positifs au COVID-19 ont été répertoriés en l’espace de 24 heures. Le chiffre reste inférieur à 2 000 pour le cinquième jour consécutif.Côté vaccination, 60,8 % des habitants sont désormais dotés d'un schéma complet et 78,1 % attendent leur deuxième dose.C’est dans ce contexte que le gouvernement a mis en place aujourd’hui un comité mixte public-privé de soutien à un retour progressif à la vie normale, celle d’avant-COVID.Composé de 40 responsables gouvernementaux et experts, l’organe est dirigé par le Premier ministre Kim Boo-kyum et le professeur Choe Jae-chun de l’université féminine Ewha. Répartis en quatre groupes, ses membres se pencheront sur les moyens de cohabiter désormais avec le coronavirus.Sa première réunion a eu lieu ce matin sous la présidence du chef du gouvernement. Dans sa prise de parole, celui-ci a proposé aux participants de transformer l’épidémie en une maladie contagieuse contrôlable, et non plus une peur inconnue, afin de faire en sorte que la population retrouve son ancien mode de vie.Kim a d’emblée présenté trois grandes lignes en ce sens. Il s’agit en gros d’étudier la possibilité d’adopter un nouveau système de gestion des restrictions sanitaires, comme le passe vaccinal, et de renforcer dans le même temps le système de réaction médicale, ainsi que de favoriser un retour à la normale, inclusif et pour tous.Le gouvernement estime pouvoir atteindre, d’ici une dizaine de jours, son objectif de 70 % des adultes entièrement vaccinés, une condition préalable à la transition vers la vie normale.