COVID-19 : nouvelle prolongation de la mise en garde spéciale contre les voyages à l’étranger

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a de nouveau prolongé sa mise en garde spéciale sur les voyages des sud-Coréens dans tous les pays et territoires du monde. Une mesure dont le délai d’application a été initialement fixé à aujourd’hui.Le ministère des Affaires étrangères a annoncé avoir décidé de la prolonger d’un mois, donc jusqu’au 13 novembre. Conformément à cela, il a recommandé à ceux qui projettent un voyage à l’étranger de l’annuler ou de le reporter et aux ressortissants en séjour hors des frontières de faire preuve d’une vigilance exceptionnelle pour ne pas s’exposer à l’épidémie.Pour rappel, l’avis spécial en question a été émis pour la première fois en mars 2020 face à la propagation du coronavirus et prolongé depuis à sept reprises.Le ministère étudiera désormais la possibilité de le lever étape par étape ou selon les Etats et les territoires après consultations avec ses ambassades basées dans les pays concernés et les autres ministères, et en considération de différents éléments dont le taux de vaccination anti-COVID ou la reconnaissance mutuelle de certificats de vaccination.