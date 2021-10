Dénatalité : Kim Boo-kyum plaide pour un plus grand soutien financier aux couples

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a souligné la nécessité d’accroître le soutien financier aux foyers pour relancer la natalité. Un propos tenu ce matin dans un discours donné lors d’une conférence organisée par le quotidien Seoul Economic Daily sur l’avenir.Selon Kim Boo-kyum, le gouvernement s’efforce d’augmenter le budget pour atteindre 2,4 % du produit intérieur brut (PIB) du pays, soit la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), contre 1,48 % aujourd’hui.Le chef du gouvernement a affirmé qu’il ne comprenait pas en quoi l’exécutif avait dépensé 380 000 milliards de wons, soit 275,6 milliards d’euros, ces deux dernières décennies pour lutter contre la dénatalité, et que ce chiffre ne paraissait pas sérieux.Toujours d’après lui, il est nécessaire de mettre en place une assistance continue et conséquente qui s'étale sur plus d’une génération, au lieu de la suspendre à chaque renouvellement d'administration. Et il est crucial que les entreprises, les collectivités locales, la presse, les associations et les citoyens mobilisent leurs efforts pour régler ce problème.Kim a indiqué que la flambée des prix de l’immobilier jouait contre les jeunes couples souhaitant avoir un enfant, avant de critiquer les médias qui rapportent ces tendances comme s’ils commentaient des courses hippiques.