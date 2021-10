Affaire Daejangdong : le Parquet demande un mandat d’arrêt contre le plus gros actionnaire d’un promoteur

Photo : YONHAP News

Le Parquet a demandé hier au tribunal l’émission d’un mandat d’arrêt contre Kim Man-bae, le plus gros actionnaire du promoteur immobilier privé Hwachun Daeyu, visé par une enquête portant sur l’affaire Daejangdong, du nom d’un immense quartier de la ville de Seongnam en banlieue sud de Séoul.Un important projet public-privé de construction de logements y avait été lancé en 2015, lorsque Lee Jae-myung, désormais candidat officiel du Minjoo, le parti au pouvoir, à la présidentielle de mars prochain, était le maire de la ville. Or, depuis le mois dernier, les soupçons de malversations s’accumulent autour de ce projet auquel participe aussi Hwachun Daeyu, et Kim est l’une des figures clés au cœur de ces soupçons.En demandant le mandat pour placer en détention provisoire cet ancien journaliste, le ministère public a évoqué trois chefs d’accusation contre lui. Il s’agit de corruption, d’abus de confiance et de détournement de fonds. Sans surprise, l’intéressé les a niées en bloc.Le tribunal l’auditionnera demain avant de décider d’accepter ou non la requête du Parquet.