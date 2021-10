Présidentielle 2022 : le Minjoo tranche la controverse sur les résultats de sa primaire

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, la majorité présidentielle, a finalement tranché la controverse sur le résultat de sa primaire en vue de la présidentielle de mars prochain. Son plus haut organe de décision, réuni aujourd'hui, a rejeté la demande de Lee Nak-yon.Vous vous en souvenez peut-être. Le gouverneur en exercice de la province de Gyeonggi, Lee Jae-myung, a été investi candidat officiel du parti, dimanche, en obtenant de justesse la majorité des suffrages cumulés depuis le début de la primaire, avec 50,29 %.L’équipe de campagne de son principal adversaire et ex-Premier ministre Lee Nak-yon a aussitôt argumenté que le gouverneur n’aurait pas remporté la majorité si l’on avait comptabilisé les voix exprimées en faveur de deux autres prétendants ayant retiré à mi-chemin leur candidature. Dans ce cas-là, un second tour doit être organisé, selon les règles du parti. Du coup, elle a revendiqué la convocation de l’organe en question pour lui confier la prise de décision finale.Dans ce contexte, des députés du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) se sont rendus aujourd’hui au siège de la province de Gyeonggi pour protester contre le refus de leur présenter différents documents nécessaires pour l’audit parlementaire prévu la semaine prochaine.La principale force de l’opposition a aussi critiqué l’instruction donnée hier par le président de la République Moon Jae-in, qui a demandé au Parquet et à la police de coopérer pour faire toute la lumière sur l’affaire Daejangdong. Elle a alors dénoncé le rejet de la nomination d’un procureur spécial chargé de mener des enquêtes indépendantes sur le scandale.