Séoul et Washington unis pour appeler Pyongyang à renouer le dialogue

Photo : YONHAP News

En voyage à Washington, le conseiller du président Moon Jae-in à la sécurité nationale Suh Hoon a été reçu hier par son homologue américain Jake Sullivan. Au cours de leur entretien qui a duré une heure et 20 minutes, les deux pays ont affiché leur convergence sur la nécessité pour la Corée du Nord de renouer le dialogue avec eux.Après ces discussions, le conseil de sécurité nationale de la Cheongwadae a annoncé que son patron avait alors pu constater une nouvelle fois la « sincérité » de l’administration Biden, qui répète n’avoir aucune politique hostile à l’égard du régime de Kim Jong-un. Il est rare que Séoul manifeste sa volonté de reprendre le dialogue avec Pyongyang et d’exhorter celui-ci à y réagir favorablement, en employant même une telle expression. Le pays communiste, lui, continue d’invoquer la politique hostile de Washington pour rejeter la reprise des négociations.Le conseiller présidentiel sud-coréen a échangé avec des correspondants sud-coréens au terme de son entrevue avec Sullivan. Il a alors expliqué avoir réaffirmé l’engagement des Etats-Unis dans le dialogue et la coopération entre les deux Corées. Et d’ajouter que le gouvernement américain a exprimé son soutien solide à la nécessité de trouver par le dialogue une sortie à la situation tendue dans la péninsule.Les USA auraient souligné la nécessité du dialogue intercoréen, d’autant que les deux Corées ont récemment rouvert leurs canaux de communication et que Pyongyang fait preuve d’apaisement à l’égard de son contact avec Séoul. Il est donc évoqué la possibilité pour Washington de sonder la position du Nord à son égard via le dialogue entre les deux parties de la péninsule.Suh a par ailleurs précisé que Sullivan lui avait rendu compte des résultats de la récente conférence diplomatique de haut niveau entre les USA et la Chine, avant de discuter du rôle de celle-ci dans les dossiers liés à la péninsule.