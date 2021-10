Photo : YONHAP News

Les rayons du soleil sont particulièrement doux, ce mercredi, notamment dans le quart nord-ouest du pays où le ciel est majoritairement dégagé.Le mercure est en effet en hausse de trois à six degrés par rapport à hier. A Séoul, Météo-Corée enregistrait 25°C au plus fort de l'après-midi. Même douceur à Jeonju et à Busan. Mais ce redoux ne va pas durer. Une forte chute des températures est en effet attendue ce week-end.