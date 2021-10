COVID-19 : les vaccinés au Janssen recevront une injection supplémentaire

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, le bilan quotidien fait état de 1 940 nouveaux cas positifs, dont 81,6 % recensés dans la région de Séoul. 13 nouveaux décès sont à déplorer, ce qui établit le taux de létalité depuis le début de la pandémie à 0,78 %. Il s’agit d’une baisse de 485 individus par rapport à il y a une semaine.Côté vaccination, 61,6 % de la population ont achevé le schéma vaccinal complet et 78,3 % ont reçu leur première dose de sérum.Pour encourager les citoyens à passer à l'acte, les autorités sanitaires étudient la possibilité d'élargir les bénéfices accordés aux individus complètement vaccinés et d’augmenter le nombre de ces personnes autorisées à se réunir en privé.Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé qu’il envisageait d’injecter une dose supplémentaire aux vaccinés du Janssen. En effet, six à huit mois après l’inoculation, ces derniers font l’objet d’une nouvelle injection. Ainsi, l’exécutif projette, pour le moment, de leur fournir du Pfizer ou du Moderna. Mais comme de récentes recherches ont démontré l’efficacité du Janssen pour une deuxième dose, il prévoit de trancher les modalités de ce rappel avant décembre.Les autorités sanitaires ont également fait savoir qu’elles procéderaient à une vaccination supplémentaire des personnes à risque à compter de quatre semaines avant l’échéance de six mois suivant leur 2e injection.Enfin, elles ont annoncé déterminer en début de mois prochain le calendrier précis de l’application des mesures de sanitaires assouplies, dites « With Corona ».