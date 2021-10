Lee Soo-hyuck : Washington n’envisage pas d’élargir le Quad pour le moment

Photo : YONHAP News

L’audit parlementaire sur les actions de l’ambassade de Corée du Sud à Washington a eu lieu hier sur place. La possibilité que Séoul rejoigne ou non le Dialogue quadrilatéral pour la sécurité (Quad) a également été évoquée.Un député de l’opposition conservatrice a alors demandé à l’ambassadeur si l’administration Biden avait proposé au pays du Matin clair d’y participer lui aussi. Lee Soo-hyuck a répondu que les Etats-Unis lui avaient confirmé ne pas envisager pour le moment d’élargir le format de cette alliance créée pour contrer les ambitions chinoises dans la zone indo-pacifique. Elle regroupe, outre les Etats-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde.Pour rappel, les dirigeants de ces quatre nations s’étaient réunis pour la première fois en mars, alors par visioconférence, et se sont retrouvés le mois dernier, cette fois en personne, à la Maison blanche.Dans ce contexte, il a été évoqué la possibilité d’étendre le partenariat à un « Quad plus » avec notamment la Corée du Sud, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Cela dit, Séoul continue d’affirmer ne jamais avoir reçu de proposition en ce sens.Le représentant sud-coréen aux USA n’a cependant pas exclu la nécessité d’y participer de manière restreinte. Il a alors cité trois domaines concernant les technologies, le climat et la santé publique, tout en estimant encore prématuré d’en parler, puisque selon Washington, le Quad ne prendra pas d'ampleur pour l’heure.Le député a alors répliqué que la Corée du Sud, si elle reste passive à l’égard de son intégration à ce front anti-Pékin, peut rater une opportunité de renforcer ses intérêts nationaux. Le haut diplomate a en retour présenté les opinions de certains détracteurs, selon lesquelles le pays peut jouer un rôle subtil vu sa position géopolitique particulière, même sans agir de concert avec son allié américain.