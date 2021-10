Lancement de l’Association des industries des véhicules autonomes

Photo : YONHAP News

L’Association des industries des véhicules autonomes a été officiellement lancée, hier à Séoul.Il s’agit d’une entité juridique à but non lucratif à laquelle participent une soixantaine d’entreprise des secteurs concernés, allant des fabricants d’automobiles et de composants aux compagnies des TIC et des plateformes mobiles offrant différents services.Le PDG de Hyundai Mobis, Cho Sung-hwan, occupe la présidence de l’association et le conseil exécutif est composé des représentants de firmes clés du secteur dont Hyundai Mobis, Kakao Mobility, KT et Socar.L’association envisage d’élaborer des propositions visant à renforcer cette industrie et à améliorer la réglementation qu’elle déposera auprès du gouvernement, d’identifier des projets de coopération entre entreprises membres et de mettre en place des réseaux internationaux.