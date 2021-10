Coopération intercoréenne : première navigation d'essai dans l’estuaire du fleuve Han

Photo : KBS News

Un bateau civil a navigué dans l’estuaire du fleuve Han que les deux Corées sont convenues d’utiliser conjointement.Ce navire de 40 tonnes arborant un drapeau de la péninsule coréenne passe lentement sous le viaduc de Ganghwa. La terre que l’on aperçoit en face est la ville nord-coréenne de Gaeseong. 500 m face à elle se situe la zone neutre de l’embouchure du Han. C’est la première fois qu’un bateau civil franchit la ligne de limitation pour la pêche.Selon le ministre sud-coréen de la Réunification Lee In-young, il s’agit d’un endroit à partir duquel le Nord et le Sud peuvent tenter une approche plus souple et créative, et le gouvernement envisage de développer de telles démarches.Cet estuaire qui relie la mer Jaune à Séoul était fréquenté dès le début de la dynastie Joseon (1392-1910). Mais division nationale oblige, son accès est bloqué aux civils.Or, les dirigeants des deux Corées ont décidé de promouvoir activement l’utilisation conjointe de cette zone lors de leur sommet tenu le 4 octobre 2007 à Pyongyang. Puis dans l’accord militaire intercoréen signé le 19 septembre 2018, elle a été désignée comme une zone d’emploi conjoint. Deux mois plus tard, les deux côtés y ont même mené ensemble des recherches avant d’en publier une carte maritime.Cependant, suite à la déconvenue du 2e sommet nord-coréano-américain à Hanoï en février de l’année suivante, ce projet de coopération a marqué le pas.De l’avis des observateurs, l’estuaire du Han constitue une clé pour la relance de la coopération Séoul-Pyongyang, d’autant qu’il ne présente pas de problème lié aux droits de propriété. D’après le photographe militant pour la paix Lee Si-woo, cet avantage pourrait faciliter l’accès à l'endroit en question, contrairement aux régions habitées de la zone démilitarisée.Séoul souhaite voir s’ouvrir à nouveau la voie de navigation à l'aval du Han, comme premier projet de coopération depuis le rétablissement des lignes de communication avec le pays communiste.