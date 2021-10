Présidentielle 2022 : un sondage place Lee Jae-myung et Yoon Seok-youl au coude-à-coude

Photo : YONHAP News

Le candidat du Minjoo, le parti au pouvoir, à la présidentielle de 2022, Lee Jae-myung, devancerait dans un mouchoir de poche son rival du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force d’opposition, Yoon Seok-youl, avec 34 % contre 33,7 %.C’est en tout cas le résultat d’un sondage mené par l’agence Realmeter auprès de 2 027 adultes entre mardi et mercredi. Il s'agit d'une éventuelle course à quatre entre l’actuel gouverneur de la province de Gyeonggi pour le Minjoo, l’ex-procureur général pour le PPP, la candidate du Parti de la justice, Sim Sang-jeung, et celui du Parti du peuple, Ahn Cheol-soo. Sim et Ahn ont obtenu, respectivement, 4,2 % et 4 % d’avis favorable.Quant à savoir qui serait le plus apte à concourir pour le PPP, Yoon arrive en tête avec 30,3 % de soutiens. Viennent ensuite le député Hong Joon-pyo avec 25,5 % et l’ex-élu Yoo Seong-min avec 12,5 %.Le taux de confiance du sondage est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 2,2 points.